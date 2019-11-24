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«Рейнджерс» впервые за 28 лет одержали победу в матче, отыграв четыре шайбы

«Рейнджерс» впервые за 28 лет одержали победу в матче, отыграв четыре шайбы
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» на своём льду принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». «Монреаль», ведя со счётом 4:0, в итоге потерпел поражение — 5:6.

«Синерубашечники» в четвёртый раз в истории одержали победу в матче регулярного чемпионата НХЛ, отыграв дефицит в четыре шайбы. В предыдущий раз клуб из Нью-Йорка праздновал успех в матче с «Вашингтон Кэпиталз», который состоялся в столице США в декабре 1991 года.

В составе гостей заброшенные шайбы на счету Филипа Хитила, Павла Бучневича, Артемия Панарина (1+1), Джейкоба Трубы, а у Брендана Лемье — дубль. По две голевые передачи в составе «Рейнджерс» отдали Брэди Шей, Бретт Хауден и Райан Строум.

0:4 — не приговор! Невероятная победа «Рейнджерс» с голами Панарина и Бучневича
«Монреаль» вёл со счётом 4:0, но «рейнджеры» сделали впечатляющий камбэк и сыграли красиво. Это был сумасшедший хоккей!
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