Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кормье и Петров не помогут «Ак Барсу» в матче с «Салаватом Юлаевым»

Кормье и Петров не помогут «Ак Барсу» в матче с «Салаватом Юлаевым»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающие «Ак Барса» Патрис Кормье и Кирилл Петров пропустят предстоящее «зелёное дерби» с «Салаватом Юлаевым». Об этом сообщил тренер казанского клуба Евгений Перов.

Матч состоится сегодня, 24 ноября, начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Провели хороший матч с «Барысом», но, к сожалению, игроки там получили травмы — Патрис Кормье и Кирилл Петров. Все остальные в строю, мы готовимся к дерби, ребята готовы показать хороший хоккей.

У нас выздоровел Джастин Азеведу, Миша Фисенко — они сегодня будут на льду и готовы помочь команде. Данис Зарипов также сегодня в строю. Оба голкипера «Ак Барса» играют на хорошем, высоком уровне. Сегодня планируем, что будет играть Тимур Билялов — таков план на этот матч», — цитирует Перова пресс-служба «Ак Барса».

Цулыгин: у «Ак Барса» есть возможность оставить лидеров в запасе, у нас — нет
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019