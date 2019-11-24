Кормье и Петров не помогут «Ак Барсу» в матче с «Салаватом Юлаевым»

Нападающие «Ак Барса» Патрис Кормье и Кирилл Петров пропустят предстоящее «зелёное дерби» с «Салаватом Юлаевым». Об этом сообщил тренер казанского клуба Евгений Перов.
Матч состоится сегодня, 24 ноября, начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Провели хороший матч с «Барысом», но, к сожалению, игроки там получили травмы — Патрис Кормье и Кирилл Петров. Все остальные в строю, мы готовимся к дерби, ребята готовы показать хороший хоккей.
У нас выздоровел Джастин Азеведу, Миша Фисенко — они сегодня будут на льду и готовы помочь команде. Данис Зарипов также сегодня в строю. Оба голкипера «Ак Барса» играют на хорошем, высоком уровне. Сегодня планируем, что будет играть Тимур Билялов — таков план на этот матч», — цитирует Перова пресс-служба «Ак Барса».
- 24 ноября 2019
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