«Салават» и «Ак Барс» объявили составы на «зелёное дерби»

«Салават Юлаев» и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 24 ноября, начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В состав гостей вернулись нападающие Данис Зарипов, Джастин Азеведу и Михаил Фисенко. Из-за травм не сыграют форварды Патрис Кормье и Кирилл Петров. В заявке хозяев отсутствует нападающий Вячеслав Солодухин.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;

Арзамасцев — Гареев, Сошников — Маннинен — Майоров;

Лисовец — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Семёнов, Амиров — Хохряков — Картаев.



«Ак Барс»:



Билялов (Рейдеборн);

Яруллин — Викстранд, Фрэттин — Азеведу — Лещенко;

Педан — Лямкин, Галиев — Тихонов — Зарипов;

Рукавишников — Юдин, Дыняк — А. Галимов— Ли;

Журавлёв, Кара — Глухов — Фисенко, Основин.