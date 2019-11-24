«Салават» и «Ак Барс» объявили составы на «зелёное дерби»

«Салават Юлаев» и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 24 ноября, начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В состав гостей вернулись нападающие Данис Зарипов, Джастин Азеведу и Михаил Фисенко. Из-за травм не сыграют форварды Патрис Кормье и Кирилл Петров. В заявке хозяев отсутствует нападающий Вячеслав Солодухин.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;
Арзамасцев — Гареев, Сошников — Маннинен — Майоров;
Лисовец — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Семёнов, Амиров — Хохряков — Картаев.
«Ак Барс»:
Билялов (Рейдеборн);
Яруллин — Викстранд, Фрэттин — Азеведу — Лещенко;
Педан — Лямкин, Галиев — Тихонов — Зарипов;
Рукавишников — Юдин, Дыняк — А. Галимов— Ли;
Журавлёв, Кара — Глухов — Фисенко, Основин.
- 24 ноября 2019
-
13:39
-
13:25
-
13:16
-
13:09
-
13:00
-
12:41
-
12:19
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:12
-
11:00
-
10:45
-
10:23
-
10:13
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:09
-
08:48
-
08:30
-
08:16
-
08:00
-
07:41
-
07:20
-
07:00
-
06:39
-
06:38
-
06:21
-
06:21
-
06:12
-
06:07
-
06:01
-
05:49
-
04:58