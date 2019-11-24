Терещенко: приехал в «Авангард» не отбывать номер

Нападающий Алексей Терещенко поделился эмоциями после заключения пробного контракта с «Авангардом».
«Очень приятно получить приглашение от клуба, который борется за чемпионство и ставит высокие задачи. Пока я на пробном контракте, но сделаю всё, чтобы подписать полноценный и приносить пользу «Авангарду». В какой роли — решать тренерам, но я приехал сюда не отбывать номер, я хочу выиграть. Не раз это говорил, потому что спортсмен всегда хочет выигрывать и стремится к этому. Даст бог, у нас всё сложится, по крайней мере, я все усилия к этому приложу.
Мы разговаривали с Бобом Хартли перед первой моей тренировкой утром в день матча с Минском. Познакомились, он рассказал, какие существуют сейчас проблемы, обсудили кое-что. Сейчас смотрел игру вместе с видеотренером, чтобы я немного влился в систему. Работа уже идёт, с первой минуты.
Каждый игрок хочет и забивать, и отдавать, и участвовать в атаках, но игра в обороне — тоже неотъемлемая часть. Без хорошей обороны не будет хорошей атаки, поэтому здесь должен быть баланс. И ещё раз повторю, что всё сделаю, чтобы принести пользу «Авангарду», — приводит слова Терещенко официальный сайт «ястребов».
- 24 ноября 2019
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