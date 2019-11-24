«Трактор» — «Торпедо»: в заявку хозяев не попал Демченко
«Трактор» и «Торпедо» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Челябинске. Встреча состоится сегодня, 24 ноября, начало — в 15:00 мск.
В заявке челябинского клуба отсутствует вратарь Василий Демченко, а форвард Никита Щербак начнёт встречу во втором звене.
«Трактор»:
Сухачёв (Федотов);
Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;
Сергиенко — Калинин, Авцин — Попов — Щербак;
Карпухин — Меньшиков, Кручини — Шаров — Кравцов;
Бородкин, Степанов, Комаров — Коньков — Косов.
«Торпедо»:
Линдбек (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Жафяров;
Дженовей — Зборовский, Шенфельд — Хауден — Варнаков;
Аляев — Мишарин, Бочаров — Ильин — Веряев;
Минеев, Смолин — Белевич — Гончарук.
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