«Трактор» — «Торпедо»: в заявку хозяев не попал Демченко

«Трактор» и «Торпедо» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Челябинске. Встреча состоится сегодня, 24 ноября, начало — в 15:00 мск.



В заявке челябинского клуба отсутствует вратарь Василий Демченко, а форвард Никита Щербак начнёт встречу во втором звене.



«Трактор»:



Сухачёв (Федотов);

Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;

Сергиенко — Калинин, Авцин — Попов — Щербак;

Карпухин — Меньшиков, Кручини — Шаров — Кравцов;

Бородкин, Степанов, Комаров — Коньков — Косов.



«Торпедо»:



Линдбек (Тихомиров);

Баранцев — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Жафяров;

Дженовей — Зборовский, Шенфельд — Хауден — Варнаков;

Аляев — Мишарин, Бочаров — Ильин — Веряев;

Минеев, Смолин — Белевич — Гончарук.