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«Салават» — «Ак Барс»: Билялов сделал эффектный сейв после броска Панина

«Салават» — «Ак Барс»: Билялов сделал эффектный сейв после броска Панина
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» принимает в Уфе «Ак Барс». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В ходе первого периода голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов здорово проявил себя во время атаки уфимского клуба. Он остановил её эффектным сейвом после добивания защитника «Салавата» Григория Панина.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Ак Барса».

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;
Арзамасцев — Гареев, Сошников — Маннинен — Майоров;
Лисовец — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Семёнов, Амиров — Хохряков — Картаев.

«Ак Барс»:

Билялов (Рейдеборн);
Яруллин — Викстранд, Фрэттин — Азеведу — Лещенко;
Педан — Лямкин, Галиев — Тихонов — Зарипов;
Рукавишников — Юдин, Дыняк — А. Галимов— Ли;
Журавлёв, Кара — Глухов — Фисенко, Основин.

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