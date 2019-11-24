«Салават» — «Ак Барс»: Билялов сделал эффектный сейв после броска Панина

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» принимает в Уфе «Ак Барс». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В ходе первого периода голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов здорово проявил себя во время атаки уфимского клуба. Он остановил её эффектным сейвом после добивания защитника «Салавата» Григория Панина.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Ак Барса».

«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;

Арзамасцев — Гареев, Сошников — Маннинен — Майоров;

Лисовец — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Семёнов, Амиров — Хохряков — Картаев.



«Ак Барс»:



Билялов (Рейдеборн);

Яруллин — Викстранд, Фрэттин — Азеведу — Лещенко;

Педан — Лямкин, Галиев — Тихонов — Зарипов;

Рукавишников — Юдин, Дыняк — А. Галимов— Ли;

Журавлёв, Кара — Глухов — Фисенко, Основин.