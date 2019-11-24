Тренер «Далласа»: Худобин — лучший игрок команды в матче с «Чикаго»

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери оценил игру вратаря Антона Худобина в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (2:1 Б). Россиянин отразил 38 бросков из 39.
«Добби был нашим лучшим игроком матча. Нам очень повезло, что в составе команды есть Бен Бишоп в качестве первого номера и Худобин как «первый номер А» или «первый номер Б», называйте это как хотите. Вот уже два года эти два голкипера являются хребтом нашей команды», — приводит слова Монтгомери официальный сайт НХЛ.
Счёт в матче был открыт на 15-й минуте усилиями форварда «Далласа» Роопе Хинтца. Финскому нападающему ассистировали Йон Клингберг и Александр Радулов. Гости отыгрались спустя три минуты, цели достиг бросок защитника Олли Мяятты. В основное время матча и в овертайме голов больше заброшено не было, а в серии буллитов точнее были «Старз».
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