Лундквист: будем играть нестабильно, пока не начнём уделять внимание деталям
Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился мнением о нестабильном выступлении команды в нынешнем сезоне.
«Это продолжается с самого начала сезона. Мы делаем шаг в правильном направлении, а затем случается матч, к которому мы просто не готовы. И соперники пользуются этим. При этом неважно, с кем мы играем. В этой лиге все хотят тебя обыграть, и ты просто должен быть готов к этому.
Нужно стать лучше. Думаю, это часть теории, при которой ты не меняешь свою игру. В этой лиге у тебя есть один способ играть, один способ побеждать. И мы показываем его, затем отходим от него и снова возвращаемся. Так будет до тех пор, пока мы не будем уделять внимание деталям в каждом матче», — цитирует Лундквиста официальный сайт лиги.
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- 24 ноября 2019
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