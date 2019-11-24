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Заварухин: пассажиры в «Сибири»? Если они есть, то их в команде не будет

Заварухин: пассажиры в «Сибири»? Если они есть, то их в команде не будет
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал поражение команды в матче с «Адмиралом» (1:2), которое стало для новосибирцев седьмым подряд.

«Мы потеряли концентрацию в конце второго периода и пропустили два ненужных гола. Очень слабо играем в атаке. Один гол за матч — мало. У нас до этой серии неудач была супермотивированная команда, супернастрой. Сегодня мы этого не видим. Вроде бы от игры к игре становится лучше, но нужно больше работать. Совершаем мелкие ошибки, за которые нас наказывают. Когда с «Торпедо» бросил 49 раз и забили один гол, то уверенность немного пропадает. Перед матчем договаривались сыграть от обороны, в откат, старались поймать соперника на контратаке. Неплохо катались, действовали в средней зоне. Были моменты, которые не реализовали. Но ошибки на пустом месте привели к двум голам. Хотел бы извиниться перед болельщиками за безобразную домашнюю серию. Результата нет. Поговорили с ребятами сейчас в раздевалке, будем работать над этим.

Сегодня пропущенные голы — это чистая потеря концентрации. Шайба была на клюшке у хоккеиста, выведи её из зоны, и не было бы проблем. Мы начинаем бегать, терять игроков и пропускаем. Сейчас тяжёлый момент, нельзя такие ошибки совершать.

Обсуждать ребят я бы не хотел. Мы внутри коллектива разберёмся, есть у нас «пассажиры» или нет. Если они есть, то их в команде не будет. Кого-то обвинять при журналистах, «пассажир» он или нет, считаю, это неправильно», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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