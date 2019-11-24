Заварухин: пассажиры в «Сибири»? Если они есть, то их в команде не будет

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал поражение команды в матче с «Адмиралом» (1:2), которое стало для новосибирцев седьмым подряд.
«Мы потеряли концентрацию в конце второго периода и пропустили два ненужных гола. Очень слабо играем в атаке. Один гол за матч — мало. У нас до этой серии неудач была супермотивированная команда, супернастрой. Сегодня мы этого не видим. Вроде бы от игры к игре становится лучше, но нужно больше работать. Совершаем мелкие ошибки, за которые нас наказывают. Когда с «Торпедо» бросил 49 раз и забили один гол, то уверенность немного пропадает. Перед матчем договаривались сыграть от обороны, в откат, старались поймать соперника на контратаке. Неплохо катались, действовали в средней зоне. Были моменты, которые не реализовали. Но ошибки на пустом месте привели к двум голам. Хотел бы извиниться перед болельщиками за безобразную домашнюю серию. Результата нет. Поговорили с ребятами сейчас в раздевалке, будем работать над этим.
Сегодня пропущенные голы — это чистая потеря концентрации. Шайба была на клюшке у хоккеиста, выведи её из зоны, и не было бы проблем. Мы начинаем бегать, терять игроков и пропускаем. Сейчас тяжёлый момент, нельзя такие ошибки совершать.
Обсуждать ребят я бы не хотел. Мы внутри коллектива разберёмся, есть у нас «пассажиры» или нет. Если они есть, то их в команде не будет. Кого-то обвинять при журналистах, «пассажир» он или нет, считаю, это неправильно», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 24 ноября 2019
-
17:28
-
17:24
-
17:18
-
17:12
-
17:08
-
16:57
-
16:52
-
16:48
-
16:44
-
16:37
-
16:33
-
15:47
-
15:30
-
15:04
-
14:39
-
14:22
-
14:09
-
13:49
-
13:39
-
13:25
-
13:16
-
13:09
-
13:00
-
12:41
-
12:19
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:12
-
11:00
-
10:45
-
10:23
-
10:13
-
10:00
-
09:45