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Йокипакка: каждому игроку «Сибири» нужно посмотреть в зеркало и прибавить

Йокипакка: каждому игроку «Сибири» нужно посмотреть в зеркало и прибавить
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Сибири» Юрки Йокипакка прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (1:2), которое стало для новосибирского клуба седьмым подряд.

«Увы, уже который матч мы забиваем только один гол, потерян тот импульс, который у команды был. В чём причины такой разницы в игре команды до перерыва и после? Не знаю, очень тяжело сказать. Каждому хоккеисту «Сибири» нужно сделать шаг вперёд, нужно посмотреться в зеркало. Надо играть более агрессивно, где-то упростить игру, не придумывать лишнего. Бросать больше, выигрывать единоборства, бороться до конца — только так можно преодолеть эту ситуацию.

Психологический климат не могу назвать плохим. Нам нужно оставаться командой, держаться всем вместе. Каждый должен прибавить. У меня в карьере бывали подобные ситуации — наверное, они есть у каждой команды. Надо работать, и тогда эти трудности позволят нам стать лучше.

Моя личная игра в последних матчах? Думаю, что сыграл нормально, но сам от себя ожидал большего. Мне тоже нужно действовать лучше», — сказал Йокипакка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

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