Юнг: «Адмирал» удивил многих людей хорошими результатами

Нападающий «Адмирала» Маркус Юнг прокомментировал гостевую победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с новосибирской «Сибирью» (2:1).
«Тяжёлый матч получился, особенно вначале. Мы знали, что у «Сибири» сейчас тяжёлый период, что команда потерпела шесть поражений подряд. Считаю, что «Адмирал» сегодня сыграл солидно — реализовал свои моменты и надёжно сыграл в обороне.
Мой гол стал победным? Конечно, это придаёт уверенности. Но не так важно, кто именно забивает. В том эпизоде был хороший пас от Бакоша. Чувствовалось ли, что у «Сибири» не идёт игра? Это уже наш третий матч с новосибирцами в этом сезоне. Это хорошая команда. Сегодня было заметно, что парни нервничают, что им не хватает уверенности.
Перед сезоном я говорил, что воспринимаю переход в «Адмирал» как большое приключение. Примерно так и получилось: команда базируется на Дальнем Востоке, перелёты очень большие. Но мне всё нравится. Команда показывает хорошие результаты, и мне кажется, что мы удивили массу людей тем, что много выиграли. Конечно, непросто играть так далеко от дома, но нужно быть профессионалом», — сказал Юнг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.
В последних шести матчах «Адмирал» одержал пять побед, благодаря чему поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
- 24 ноября 2019
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