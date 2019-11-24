Юрзинов: это всего лишь одна победа, хотя она и важна в психологическом плане

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (4:0).

«Очень хорошо сыграли по заданию в первом периоде, второй период провалили, третий отрезок вновь провели здорово. Спасибо Сухачёву за то, что помог нам в сложных моментах. Про тройку Кручинин — Шаров — Кравцов много слышал, но увидел сегодня в первый раз. Они получили заряд положительных эмоций из-за того, что мы их соединили вместе. Нас иногда захлёстывает в атаке, всем ещё много надо работать, это всего лишь одна победа, хотя она важна для нас в психологическом плане. Всем звеньям надо настраиваться на каждый матч.

У нас очень многое поменялось, особенно в системе игры. У нас хороший тренерский штаб, все кропотливо работают. Изменения по ходу чемпионата вносить очень сложно, для этого нужно время. Главное, чтобы они поверили, что мы идём правильным путём, доверяли тому стилю, который мы сейчас выбрали.

Выбор Сухачёва? Нам приходится идти на какие-то изменения, чтобы команда выиграла после ряда поражений, мы должны рассматривать новых игроков, доверять им и после этого давать оценку. Нам необходимо улучшать игру всей команды. Сухачёв – молодец, мы ему дали шанс, и он его использовал», — передаёт слова Юрзинова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.