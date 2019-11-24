Шаров — фанатам «Трактора»: нам нужен сектор А, возвращайтесь

Нападающий «Трактора» Александр Шаров дал комментарий после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (4:0).

«Наше звено играли немного сумбурно, создали много моментов, есть над чем работать, дальше – больше. Главное, что команда выиграла, все работали на победу. Поздравили Сухачёва, главное, чтобы он звёзд с неба не хватал.

Нам без разницы, с кем играть – ЦСКА или «Салават Юлаев», все соперники для нас одинаковые, каждый матч как плей-офф. Спасибо болельщикам за поддержку, были громкие трибуны, в такой трудный момент это особенно приятно. Нам нужен сектор А, возвращайтесь», — передаёт слова Шарова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

Одним из главных героев матча стал голкипер челябинского клуба Владислав Сухачёв. 21-летний вратарь всего во второй раз в нынешнем сезоне получил шанс сыграть в КХЛ и оформил шат-аут, парировав 24 броска. Для Сухачёва эта победа стала первой в карьере в матче КХЛ.

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