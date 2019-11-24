Малахов: проблем в детском спорте предостаточно. Программа поможет их решить

Член «Тройного золотого клуба» ИИХФ, тренер олимпийской сборной России Владимир Малахов оценил презентованную в Сочи Национальную программу подготовки хоккеистов.

«Отличная идея. Подобная программа уже давно используется в Северной Америке, и она даёт плоды. Посмотрите, как за последние годы подтянулись молодые американские хоккеисты, как удачно они выступают на юниорских и молодёжных чемпионата мира и других крупных турнирах.

Проблем в нашем детском спорте предостаточно, и созданная программа поможет всё привести в порядок. Воспитывать хоккеистов и правильно их обучать нужно с юных лет, впоследствии уже сложно перестроить их игру и понимание хоккея. Для того чтобы хоккеист рос, нужна системная работа, программа. И с появлением такой программы, плана работы, уверен, мы сможем наладить положение дел в детском хоккее», — сказал Малахов «Чемпионату».

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