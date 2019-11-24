Рижское «Динамо» прервало серию поражений, на выезде переиграв «Сочи»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи» принимал рижское «Динамо». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей, прервавших трёхматчевую серию поражений.
Счёт в матче был открыт на 17-й минуте первого периода усилиями форварда «Сочи» Дмитрия Лугина. Взятие ворот было подтверждено после видеопросмотра. Гости отыгрались ещё до перерыва — спустя 112 секунд равновесие восстановил Картер Эштон.
Во втором периоде команды в той же последовательности снова обменялись заброшенными шайбами. На гол нападающего хозяев Андрея Алтыбармакяна ответил защитник рижан Увис Балинскис. В основное время шайб больше заброшено не было, а в овертайме отличился оформивший дубль Эштон.
Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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