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Рижское «Динамо» прервало серию поражений, на выезде переиграв «Сочи»

Рижское «Динамо» прервало серию поражений, на выезде переиграв «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи» принимал рижское «Динамо». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей, прервавших трёхматчевую серию поражений.

Счёт в матче был открыт на 17-й минуте первого периода усилиями форварда «Сочи» Дмитрия Лугина. Взятие ворот было подтверждено после видеопросмотра. Гости отыгрались ещё до перерыва — спустя 112 секунд равновесие восстановил Картер Эштон.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ОТ
Динамо Р
Рига
1:0 Лугин (Точицкий, Шмелёв) – 16:52' (5x4)   1:1 Эштон (Бартулис, Макмиллан) – 18:44' (5x3)   2:1 Алтыбармакян – 22:55' (5x5)   2:2 Балинскис (Протапович, Сетдиков) – 28:09' (5x3)   2:3 Эштон – 61:21' (3x3)

Во втором периоде команды в той же последовательности снова обменялись заброшенными шайбами. На гол нападающего хозяев Андрея Алтыбармакяна ответил защитник рижан Увис Балинскис. В основное время шайб больше заброшено не было, а в овертайме отличился оформивший дубль Эштон.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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