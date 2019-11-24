Андриевский — о дисциплине: игроки «Сочи» будут наказаны

Главный тренер ХК «Сочи» Александр Андриевский прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (2:3 ОТ).
«Много зрителей, спасибо им, хотели порадовать болельщиков, но сами создали себе проблемы. Пропустили две необязательные шайбы при игре «три на пять». Когда играешь вчетвером, нужно быть вдвойне внимательным. Преимущество у нас было, но за него очки не дают, нужны голы.
Нет, мы не терпели в овертайме до буллитов, динамовцы в третьем периоде сыграли в откат. Узкая площадка, на ней сложно всё делать, так получилось, что уступили.
В «Сочи» хорошая организация, дворец, команда. Единственная проблема – мало реализуем моментов. Есть мысли, как это исправлять, но нужно тренироваться, а когда игры через день, это трудно. Нужно работать.
Дважды играли «три на пять»? Это дисциплина, и я сказал, что из-за этого мы проиграли игру. Некоторые игроки будут наказаны», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 24 ноября 2019
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