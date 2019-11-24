Защитник ХК «Сочи» Никита Щитов выбыл до конца сезона
Защитник ХК «Сочи» Никита Щитов выбыл из строя до конца сезона из-за тяжёлой травмы, сообщил спортивный директор клуба Сергей Гомоляко.
«Он выбыл до конца сезона. Его прооперировали, на восстановление нужно полгода. У него проблемы с плечом, был перелом лопаточной кости. В общем, травма тяжёлая. Может ли он ещё сыграть в этом сезоне? Нет, не ждать», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
35-летний Щитов пополнил состав «Сочи» в 2017 году. Свой последний на данный момент официальный матч в КХЛ провёл 7 марта 2019 года в первом раунде Кубка Гагарина с «Локомотивом». В нынешнем сезоне опытный защитник не сыграл ни разу. За карьеру в КХЛ в активе хоккеиста 156 (45+111) очков в 561 матче.
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