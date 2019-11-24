Гордеев: было интересно сыграть с командами Канады. Это же другой хоккейный мир

Защитник ХК «Сочи» и молодёжной сборной России Михаил Гордеев рассказал о мечте попасть в состав национальной команды на молодёжный чемпионат мира 2020 года.
«Приятно, что меня подводят к основе, но хочется играть, получать игровое время. Стараюсь на тренировках. Сегодня был рекорд посещаемости на сочинской арене. Помню, ещё с московским «Динамо» был похожий по посещаемости матч.
Игра складывалась, но где-то не повезло, пропустили в меньшинстве. Увы, такое бывает. Как съездил на Суперсерию и хочу ли поехать на молодёжный чемпионат мира? Конечно хочу. Сейчас это мечта для каждого парня 2000 года рождения и младше. На Суперсерию съездил хорошо, первый раз был в Канаде, посмотрел страну и в первую очередь их хоккей. Интересно было сыграть с ними, это же другой хоккейный мир, другая школа, всё другое. Посмотрел, что-то для себя отметил, интересно.
Требования Валерия Брагина? Мы больше общались командно, а свои требования он доносил до всех. Я эти требования понял и старался выполнять на Суперсерии. Где-то получалось, где-то – нет. Конечно, обсуждал тему «молодёжки» со Стёпой Старковым (нападающий ХК «Сочи». — Прим. «Чемпионата»), он дал мне пару напутствующих советов, когда я уезжал. Сказал одежду привезти из Канады. Конечно, я буду пробиваться в состав на молодёжный чемпионат мира. Повторюсь, это моя мечта. Буду стараться», — сказал Гордеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 24 ноября 2019
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