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Сошников: у «Салавата» есть проблемы, в некоторых ситуациях играем неправильно

Сошников: у «Салавата» есть проблемы, в некоторых ситуациях играем неправильно
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников дал комментарий после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:4 Б).

«Всё решили буллиты, соперник забил на один больше. Игра равная была, но сказались наши индивидуальные ошибки. Не буду выносить сор из избы, у нас есть свои проблемы – мы неправильно играем в некоторых ситуациях, но будем разговаривать внутри команды, решать и делать выводы, потому что это приводит к печальному результату.

Уступали «Ак Барсу» в движении по ходу первого периода? Я бы не сказал. Они бросили пару раз, попали, мы там ошиблись – закрыли своего вратаря.

Возможно, мы вышли на игру с некой нервозностью, но потом отыгрались, и это самое главное", – цитирует Сошникова пресс-служба КХЛ.

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