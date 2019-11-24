Сухачёв: прилетел полтора дня назад, но у нас зоны комфорта нет

Голкипер «Трактора» Владислав Сухачёв поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (4:0). Этот матч стал первым для Владислава после вызова из клуба ВХЛ.

«Команда сегодня замечательно сыграла. Мы в первом периоде сразу давили соперника, не дали ничего создать. Держали хороший темп на протяжении всей игры, блокировали очень много бросков на себя, отрабатывали назад. Очень хорошая командная победа, пацаны – молодчики.

Я старался свою работу делать. Парни перед матчем напутствие дали, пожелали удачи. Было видно, что все старались мне помочь в каких-то моментах. Я не совсем с самолёта на лёд – прилетел полтора дня назад. Но у нас вся работа такая, привыкаешь. Зоны комфорта как таковой нет», — цитирует Сухачёва пресс-служба челябинского клуба.