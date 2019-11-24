Нестеров: у ЦСКА пропала уверенность. Я не психолог, сказать точно не могу

Защитник ЦСКА Никита Нестеров прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:2). Московский клуб потерпел пятое поражение в последних шести матчах, но продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ.
«Надо больше работать, лезть на пятачок. Чистые голы не заходят, значит, надо «закапывать». Очень мало забрасываем в последнее время, поэтому я думаю, что надо там искать счастья, под воротами. За счёт чего забивает соперник? За счёт наших собственных ошибок. Ещё раз повторюсь: в первую очередь сейчас каждому нужно разобраться в себе, а потом уже и команда заиграет.
Я не считаю, что мы физически подсели. Тут больше психологический момент, да. Где-то пропала уверенность, где-то еще что-то. Я не психолог, так что не могу точно сказать. Будем работать, исправлять положение. Всё в наших руках. Мы сейчас не обращаем внимания на то, на каком мы месте. Мы разбираемся в своей игре», — цитирует Нестерова пресс-служба московского клуба.
- 24 ноября 2019
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