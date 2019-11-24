Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

24 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Сибирь» проиграла «Адмиралу» — 1:2.

«Барыс» в овертайме потерпел поражение в матче с «Амуром» — 2:3 ОТ. В ходе матча хозяева вели 2:0, но упустили преимущество.

«Салават Юлаев» в серии буллитов проиграл «Ак Барсу» — 3:4 Б, Хозяева перевели игру в овертайм, сравняв счёт за шесть секунд до конца основного времени.

«Трактор» крупно обыграл «Торпедо» — 4:0, одержав первую победу под руководством Владимира Юрзинова.

«Автомобилист» переиграл ЦСКА — 2:1.

«Сочи» в овертайме уступил рижскому «Динамо» — 2:3 ОТ.

«Йокерит» по буллитам проиграл «Локомотиву» — 2:3 Б.