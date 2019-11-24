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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

24 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Сибирь» проиграла «Адмиралу» — 1:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Шаров (Комаров) – 35:21' (5x4)   1:1 Воронин (Осипов, Дьяков) – 37:36' (5x5)   1:2 Юнг (Бакош, Вихарев) – 39:46' (5x5)

«Барыс» в овертайме потерпел поражение в матче с «Амуром» — 2:3 ОТ. В ходе матча хозяева вели 2:0, но упустили преимущество.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 3
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Шестаков (Михайлис, Метальников) – 13:59' (5x4)   2:0 Акользин (Шалапов, Шевченко) – 35:00' (5x5)   2:1 Зогорна (Зогорна, Голубев) – 37:27' (5x5)   2:2 Витасек (Зогорна, Зогорна) – 51:49' (5x4)   2:3 Руденков (Горшков, Ушенин Владислав) – 63:24' (4x3)

«Салават Юлаев» в серии буллитов проиграл «Ак Барсу» — 3:4 Б, Хозяева перевели игру в овертайм, сравняв счёт за шесть секунд до конца основного времени.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 4
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Рукавишников (Дыняк, Галимов) – 09:17' (5x5)   0:2 Яруллин (Галимов, Рукавишников) – 14:12' (5x4)   1:2 Арзамасцев (Маннинен, Майоров) – 28:54' (5x5)   1:3 Кара (Яруллин, Лещенко) – 49:17' (5x5)   2:3 Маннинен (Ларсен, Сошников) – 52:57' (5x4)   3:3 Сошников (Умарк, Бурмистров) – 59:54' (6x5)   3:4 Зарипов – 65:00' (ПБ)

«Трактор» крупно обыграл «Торпедо» — 4:0, одержав первую победу под руководством Владимира Юрзинова.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 0
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Гика (Меньшиков, Виртанен) – 12:25' (5x5)   2:0 Кэлоф (Виртанен, Бэйлен) – 18:52' (5x4)   3:0 Косов (Комаров) – 25:57' (5x5)   4:0 Кэлоф – 53:30' (5x5)

«Автомобилист» переиграл ЦСКА — 2:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Литовченко (Холланд) – 28:56' (5x5)   2:0 Секстон (Белоусов, Гуркин) – 49:42' (5x5)   2:1 Капризов (Вей, Киселевич) – 52:43' (5x5)

«Сочи» в овертайме уступил рижскому «Динамо» — 2:3 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ОТ
Динамо Р
Рига
1:0 Лугин (Точицкий, Шмелёв) – 16:52' (5x4)   1:1 Эштон (Бартулис, Макмиллан) – 18:44' (5x3)   2:1 Алтыбармакян – 22:55' (5x5)   2:2 Балинскис (Протапович, Сетдиков) – 28:09' (5x3)   2:3 Эштон – 61:21' (3x3)

«Йокерит» по буллитам проиграл «Локомотиву» — 2:3 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 17:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
2 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
1:0 Регин (Контиола) – 07:52' (5x4)   1:1 Коваленко – 16:11' (5x5)   1:2 Коваленко (Алексеев, Савченко) – 29:39' (5x5)   2:2 Хаапала (Грант, Контиола) – 45:40' (5x5)   2:3 Кронвалль – 65:00' (ПБ)
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