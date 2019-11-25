«Флорида» без Бобровского пропустила 5 шайб от «Баффало». У Дадонова «-3»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча, проходившая в Санрайзе на арене «Би-Би-энд-Ти-центр», завершилась победой «Баффало» со счётом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1).

В составе «Сэйбрз» заброшенными шайбами отличились Джефф Скиннер, Джек Айкел, Виктор Олофсон и дубль от Земгуса Гиргенсонса. Также у на счету у Айкела 2 голевые передачи.

У «Флориды» отличились Ноэль Аккьяри и Бретт Коннолли.

Крайний нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 17 минут и закончил матч с показателем полезности «-3».

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский остался в запасе на этот матч.

После 24 игр «Флорида» занимает 5-ю строчку Восточной конференции с 29 очками. «Баффало» (25) – на 10-м месте Востока, проведя на одну игру меньше.