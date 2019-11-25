«Флорида» без Бобровского пропустила 5 шайб от «Баффало». У Дадонова «-3»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча, проходившая в Санрайзе на арене «Би-Би-энд-Ти-центр», завершилась победой «Баффало» со счётом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1).
В составе «Сэйбрз» заброшенными шайбами отличились Джефф Скиннер, Джек Айкел, Виктор Олофсон и дубль от Земгуса Гиргенсонса. Также у на счету у Айкела 2 голевые передачи.
У «Флориды» отличились Ноэль Аккьяри и Бретт Коннолли.
Крайний нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 17 минут и закончил матч с показателем полезности «-3».
Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский остался в запасе на этот матч.
После 24 игр «Флорида» занимает 5-ю строчку Восточной конференции с 29 очками. «Баффало» (25) – на 10-м месте Востока, проведя на одну игру меньше.
- 25 ноября 2019
-
03:47
- 24 ноября 2019
-
23:55
-
23:30
-
23:05
-
22:46
-
22:20
-
22:05
-
21:45
-
21:25
-
21:10
-
20:57
-
20:45
-
20:29
-
20:10
-
20:07
-
20:00
-
19:50
-
19:31
-
19:14
-
19:05
-
18:47
-
18:40
-
18:27
-
18:25
-
18:10
-
18:02
-
17:55
-
17:50
-
17:31
-
17:28
-
17:24
-
17:18
-
17:12
-
17:08
-
16:57