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«Флорида» без Бобровского пропустила 5 шайб от «Баффало». У Дадонова «-3»

«Флорида» без Бобровского пропустила 5 шайб от «Баффало». У Дадонова «-3»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча, проходившая в Санрайзе на арене «Би-Би-энд-Ти-центр», завершилась победой «Баффало» со счётом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1).

В составе «Сэйбрз» заброшенными шайбами отличились Джефф Скиннер, Джек Айкел, Виктор Олофсон и дубль от Земгуса Гиргенсонса. Также у на счету у Айкела 2 голевые передачи.

У «Флориды» отличились Ноэль Аккьяри и Бретт Коннолли.

Крайний нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 17 минут и закончил матч с показателем полезности «-3».

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский остался в запасе на этот матч.

После 24 игр «Флорида» занимает 5-ю строчку Восточной конференции с 29 очками. «Баффало» (25) – на 10-м месте Востока, проведя на одну игру меньше.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2019, понедельник. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Скиннер (Айкел, Шири) – 16:24' (5x5)   0:2 Гиргенсонс (Монтур, Далин) – 18:23' (5x5)   0:3 Айкел (Далин, Богосян) – 23:42' (5x5)   1:3 Аккьяри – 29:29' (5x5)   1:4 Олофссон (Райнхарт, Айкел) – 34:41' (5x5)   2:4 Коннолли (Экблад, Трочек) – 43:08' (5x4)   2:5 Гиргенсонс (Веси) – 53:25' (5x5)
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