НХЛ дисквалифицировала защитника «Сент-Луиса» Бортуццо на четыре матча

Департамент по безопасности игроков Национальной хоккейной лиги дисквалифицировал защитника «Сент-Луис Блюз» Роберта Бортуццо на четыре матча.

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Защитник «Блюз» отметился грубой игрой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (2:4). В одном из эпизодов матча Бортуццо дважды ударил в спину нападающего Виктора Арвидссона. Через некоторое время шведский форвард ушёл в раздевалку и не смог продолжить матч из-за травмы нижней части тела.

В соответствии с условиями Коллективного договора игроков Национальной хоккейной лиги игрок потеряет часть зарплаты. Исходя из расчёта годовой зарплаты, Бортуццо лишится около $ 67 тыс. Деньги поступят в фонд экстренной помощи игрокам.