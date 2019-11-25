Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

НХЛ дисквалифицировала защитника «Сент-Луиса» Бортуццо на четыре матча

НХЛ дисквалифицировала защитника «Сент-Луиса» Бортуццо на четыре матча
Хоккей / НХЛ 0

Департамент по безопасности игроков Национальной хоккейной лиги дисквалифицировал защитника «Сент-Луис Блюз» Роберта Бортуццо на четыре матча.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Защитник «Блюз» отметился грубой игрой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (2:4). В одном из эпизодов матча Бортуццо дважды ударил в спину нападающего Виктора Арвидссона. Через некоторое время шведский форвард ушёл в раздевалку и не смог продолжить матч из-за травмы нижней части тела.

В соответствии с условиями Коллективного договора игроков Национальной хоккейной лиги игрок потеряет часть зарплаты. Исходя из расчёта годовой зарплаты, Бортуццо лишится около $ 67 тыс. Деньги поступят в фонд экстренной помощи игрокам.

Игроки «Сент-Луиса» за 10 секунд трижды нарушили правила на форварде «Нэшвилла»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019