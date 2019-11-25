Макдэвид в серии буллитов принёс «Эдмонтону» победу над «Аризоной»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» на домашнем льду принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и завершилась со счётом 4:3 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков исполнил капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид. Голами в составе победителей отметились: Джеймс Нил, Алекс Чиассон и Маркус Гранлунд. Голкипер «Эдмонтона» Микко Коскинен отразил 26 бросков из 29.

Видео победного буллита Макдэвида можно посмотреть в «твиттере» «Эдмонтон Ойлерз».

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 13 минут 10 секунд, нанёс 1 бросок в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1».