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Макдэвид в серии буллитов принёс «Эдмонтону» победу над «Аризоной»

Макдэвид в серии буллитов принёс «Эдмонтону» победу над «Аризоной»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» на домашнем льду принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и завершилась со счётом 4:3 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков исполнил капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид. Голами в составе победителей отметились: Джеймс Нил, Алекс Чиассон и Маркус Гранлунд. Голкипер «Эдмонтона» Микко Коскинен отразил 26 бросков из 29.

Видео победного буллита Макдэвида можно посмотреть в «твиттере» «Эдмонтон Ойлерз».

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 13 минут 10 секунд, нанёс 1 бросок в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2019, понедельник. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 4
Б
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Нил (Драйзайтль, Макдэвид) – 02:05' (5x4)   1:1 Сёдерберг (Шмальц, Голигоски) – 09:43' (5x4)   1:2 Чиассон (Ганье, Клефбом) – 21:22' (5x5)   2:2 Фишер (Грабнер, Голигоски) – 31:52' (5x5)   3:2 Хиностроза (Голигоски, Чикран) – 33:25' (5x5)   3:3 Гранлунд (Русселль) – 53:12' (5x5)   3:4 Макдэвид – 65:00' (ПБ)
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