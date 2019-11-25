Антропов начал работать в системе «Торонто»

Бывший игрок «Торонто Мэйпл Лифс», московского «Динамо», «Ак Барса» и «Локомотива» Николай Антропов рассказал, что начал работать в системе «кленовых листьев». В канадском клубе он занимается развитием игроков.
«Только-только работать на них начал. В сентябре «Мэйпл Лифс» наняли меня заниматься развитием игроков. Не в самом «Торонто», конечно: тут-то все мастера уже, когда попадают в основу.
Я преимущественно в фарм-клубе ребятам помогаю. Вот с Егором Коршковым занимаюсь, например. Можно сказать, стал тут его нянькой.
Кстати, Хэйли Викенхайзер, которую сейчас вместе с Зуби в Зал славы принимают, фактически со мной вместе работает, одним и тем же направлением занимаемся. Она, правда, здесь лишь наездами, поскольку живёт в Альберте, а вот я с 1 сентября тружусь по полной программе. Пока вроде нормально всё идёт, не жалуюсь. Очень рад, что вернулся на лёд. Всё-таки сам с четырёхлетнего возраста в хоккее.
Думаю, кое-чему у меня научиться можно. Помогаю русскоязычным ребятам, которых «Лифс» на последнем драфте аж четверых выбрали: если не ошибаюсь, двое россиян, один белорус и один латыш», — приводит слова Антропова русскоязычный сайт НХЛ.
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