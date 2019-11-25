Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гиргенсонс стал первой звездой дня в НХЛ

Гиргенсонс стал первой звездой дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала трёх лучших игроков по итогам минувшего игрового дня. Россияне на этот раз в список не попали.

Первой звездой дня признан форвард «Баффало Сэйбрз» Земгус Гиргенсонс, который в победном матче с «Флоридой» (5:2) оформил дубль.

Второй звездой дня стал гокипер «Баффало» Линус Улльмарк. Он отразил 43 из 45 бросков соперника и помог «клинкам» одержать победу.

Третьей звездой дня стал форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо. В матче с «Детройтом», который завершился победой «Харрикейнз» со счётом 2:0, он стал автором гола и результативной передачи. В эпизоде с голом ему ассистировал россиянин Андрей Свечников.

Макдэвид признан первой звездой дня в НХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019