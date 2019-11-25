Гиргенсонс стал первой звездой дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала трёх лучших игроков по итогам минувшего игрового дня. Россияне на этот раз в список не попали.
Первой звездой дня признан форвард «Баффало Сэйбрз» Земгус Гиргенсонс, который в победном матче с «Флоридой» (5:2) оформил дубль.
Второй звездой дня стал гокипер «Баффало» Линус Улльмарк. Он отразил 43 из 45 бросков соперника и помог «клинкам» одержать победу.
Третьей звездой дня стал форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо. В матче с «Детройтом», который завершился победой «Харрикейнз» со счётом 2:0, он стал автором гола и результативной передачи. В эпизоде с голом ему ассистировал россиянин Андрей Свечников.
Макдэвид признан первой звездой дня в НХЛ
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