Гиргенсонс стал первой звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала трёх лучших игроков по итогам минувшего игрового дня. Россияне на этот раз в список не попали.

Первой звездой дня признан форвард «Баффало Сэйбрз» Земгус Гиргенсонс, который в победном матче с «Флоридой» (5:2) оформил дубль.

Второй звездой дня стал гокипер «Баффало» Линус Улльмарк. Он отразил 43 из 45 бросков соперника и помог «клинкам» одержать победу.

Третьей звездой дня стал форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо. В матче с «Детройтом», который завершился победой «Харрикейнз» со счётом 2:0, он стал автором гола и результативной передачи. В эпизоде с голом ему ассистировал россиянин Андрей Свечников.