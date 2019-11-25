Пулккинен: игра в меньшинства стала залогом успеха в матче с «Авангардом»
Форвард минского «Динамо» Теэму Пулккинен прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом». Минчане победили со счётом 2:1, а финский форвард оформил дубль.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Думаю, мы сыграли хороший матч. «Авангард» — одна из сильнейших команд в лиге, а мы играли против них на выезде. Мы уверенно провели весь матч, отлично справились с игрой в меньшинстве – это было залогом нашего успеха.
Все болельщики «Динамо», нам нужна ваша поддержка в следующей встрече. Надеюсь, что увижу вас во вторник», — цитирует Пулккинена пресс-служба «Динамо».
Минчане в этом матче прервали серию из трёх поражений. «Авангард» потерпел второе поражение подряд.
Минское «Динамо» прервало серию неудач, победив «Авангард»
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