Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Пулккинен: игра в меньшинства стала залогом успеха в матче с «Авангардом»

Пулккинен: игра в меньшинства стала залогом успеха в матче с «Авангардом»
Хоккей / КХЛ 0

Форвард минского «Динамо» Теэму Пулккинен прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом». Минчане победили со счётом 2:1, а финский форвард оформил дубль.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Думаю, мы сыграли хороший матч. «Авангард» — одна из сильнейших команд в лиге, а мы играли против них на выезде. Мы уверенно провели весь матч, отлично справились с игрой в меньшинстве – это было залогом нашего успеха.

Все болельщики «Динамо», нам нужна ваша поддержка в следующей встрече. Надеюсь, что увижу вас во вторник», — цитирует Пулккинена пресс-служба «Динамо».

Минчане в этом матче прервали серию из трёх поражений. «Авангард» потерпел второе поражение подряд.

Минское «Динамо» прервало серию неудач, победив «Авангард»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019