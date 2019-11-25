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Гомоляко: времена пьянок уходят в прошлое, в «Сочи» никто не нарушает режим

Гомоляко: времена пьянок уходят в прошлое, в «Сочи» никто не нарушает режим
Хоккей / КХЛ 0

Спортивный директор ХК «Сочи» Сергей Гомоляко заверил, что в клубе больше не повторятся истории с нарушением режима, какие возникали в прошлом с Николаем Жердевым и Михаилом Анисиным. Также спортивный директор поделился мнением о легионерах клуба и молодых игроках.

«Мне кажется, что времена пьянок уходят в прошлое. Никто тебя такого терпеть не будет. У нас не был никто замечен в нарушении режима.

Легионеры? У нас те иностранцы, которых мы себе можем позволить. Но наша первая пара защитников и первая тройка нападения – это легионеры. Коллинз был вторым центральным, но затем его решили убрать на край, где он неплохо выглядит.

Молодёжь? Школы нет, но мы стараемся искать решения. Ждём прогресса от Стёпы Старкова. Он уже должен показывать совсем другой хоккей. Собственно говоря, от легионеров мы тоже требуем постоянной самоотдачи, а не только в отдельных играх», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Не считаю нужным давать работу иностранцам, я доверяю русским тренерам»
Интервью со спортивным директором «Сочи» Сергеем Гомоляко, который теперь комплектует команду.
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