Кара: в начале матча с «Салаватом Юлаевым» был мандраж
Форвард «Ак Барса» Владислав Кара прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б). Кара признался, что получил удовольствие от атмосферы на «зелёном дерби».
«В первом «зелёном дерби» я не участвовал, наблюдал с трибуны. Сегодня всё понравилось: атмосфера, всегда приятно играть против «Салавата Юлаева» — это хорошая команда. Надо продолжать в том же духе, всех с победой.
Волновался? Да не очень, уже привык к уровню лиги. В начале матча был мандраж, но потом всё стало нормально.
Момент с голом? Слава Лещенко увидел, что я один, сделал передачу. Я сначала хотел отдать пас на Витю Тихонова, но там было много защитников, поэтому решил бросать сам», — приводит слова Кары пресс-служба казанцев.
«Салават» проиграл «Ак Барсу» по буллитам, отыгравшись за шесть секунд до сирены
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