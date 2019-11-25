Зюзин: с такой игрой Овечкин может побить рекорд Гретцки

Бывший тренер «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин поделился мнением о спаде форварда «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александра Овечкина. В восьми последних матчах российский бомбардир забросил лишь две шайбы.
«Думаю, у Саши всё будет нормально. Это такой человек, который на протяжении всей своей карьеры доказывал и продолжает доказывать, что он умеет много забивать. В последних играх результативность чуть упала, ничего страшного. У Уэйна Гретцки был момент, когда он не мог забить 10 матчей подряд. Здесь нет ничего критичного, Овечкин продолжает выделяться и вести за собой команду. Он быстро отойдёт от этого и забьёт свои голы, вообще никаких вопросов не возникнет скоро.
Что касается рекорда Гретцки, то здесь тяжело предполагать. Не дай бог обрушатся травмы или ещё что-нибудь. Думаю, всё вполне реально, с такой игрой Саша может догнать и побить этот рекорд. Буду надеяться на это. Овечкин вообще бьёт все рекорды, остался один, который нужно достичь. Думаю, нет таких барьеров, которые могли бы его остановить на этом пути. Главное — обойтись без травм», — цитирует Зюзина Sport24.
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