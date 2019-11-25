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Форвард «Ак Барса» Кормье может пропустить до двух недель из-за травмы

Форвард «Ак Барса» Кормье может пропустить до двух недель из-за травмы
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Ак Барса» Патрис Кормье пропустит около двух недель после травмы головы, которую он получил в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» (5:1), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники.

Из-за повреждения канадский игрок был вынужден пропустить матч с «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б).
В текущем сезоне Кормье принял участие в 29 матчах за «Ак Барс» и набрал 18 (8+10) очков при показателе полезности «+16)

Также в лазарете «Ак Барса» находятся форварды Владимир Ткачёв и Дмитрий Воронков.

«Ак Барс» после 30 матчей набрал 49 очков и на данный момент является лидером турнирной таблицы КХЛ.

Кормье и Петров не помогут «Ак Барсу» в матче с «Салаватом Юлаевым»
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