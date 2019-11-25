Агент: Кара находится в поле зрения «Торонто»

Шуми Бабаев, агент форварда «Ак Барса» Владислава Кары, рассказал о желании его клиента попробовать силы в НХЛ. По словам Бабаева, к Каре интерес проявляет «Торонто Мэйпл Лифс».

«Он находится в поле зрения «Торонто», они всё время о нём спрашивают, консультируются. Так что мы планируем уехать туда. Надо заработать вызов, посмотрим, будет ли он готов к этому в следующем сезоне, возможно, ещё придётся остаться в России. Пока нельзя сказать, что уже завтра-послезавтра уезжаем, но в планах у нас есть переход в Северную Америку. Ему сначала надо встать на ноги здесь, Квартальнов его хорошо подготовит к НХЛ.

Он уже здесь пробился из ВХЛ, это у него в характере есть, он готов пробиваться и там. Никаких поблажек никто не ждёт, всё будет зависеть от него. Мы видим примеры, когда даже суперталантливые ребята там никуда не попадают, а работяги с характером сразу пробиваются. Здесь не угадаешь, в какую попадёшь систему, к какому тренеру. Это НХЛ.

Представители «Торонто» прилетали к нему на встречу, Влад тоже сам прилетал к ним. В прошлом году он там был в лагере. Он постоянно общается со скаутом «Торонто» и на одном турнире встречался с кем-то из про-скаутов. Руководители клуба ещё не прилетали к нему на встречу, потому что пока такой задачи нет», — цитирует Бабаева Sport24.