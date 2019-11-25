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Хартли рассказал о роли Терещенко в «Авангарде»

Хартли рассказал о роли Терещенко в «Авангарде»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от сотрудничества с новичком команды Алексеем Терещенко, который подписал с «ястребами» пробный контракт.

«Какую роль отводим Терещенко? Со всеми этим потоком травм и болезней мы ищем возможности замены отсутствующих игроков. Терещенко мы знаем, как одного из опытнейших мастеров КХЛ. Посмотрим его в деле, тем более, он играет на позиции центрального нападающего, а это для нас сейчас крайне важно», — сказал Хартли в интервью пресс-службе «Авангарда».

В минувшем сезоне Терещенко записал на свой счёт 6 заброшенных шайб и 10 результативных передач в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ за минское «Динамо». Кроме того, ветеран заработал показатель полезности «+9» и 6 штрафных минут.

Ранее Терещенко защищал цвета «Салавата Юлаева», «Ак Барса» и московского «Динамо». Во всех командах Алексей становился чемпионом России. В 2000 и 2005 годах форвард выиграл золото в составе «Динамо», в 2006 и 2010 годах — в составе «Ак Барса», 2008-м — в «Салавате». Помимо этого нападающий является обладателем Кубка европейских чемпионов (2007) в составе «Ак Барса».

Терещенко — трёхкратный чемпион мира. В КХЛ провёл 567 матчей и набрал 295 (118+177) очков.

«Авангард» подписал пробный контракт с Алексеем Терещенко
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