Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Алтыбармакян: казалось, что видеоблогинг не мешает, Зубову казалось наоборот

Алтыбармакян: казалось, что видеоблогинг не мешает, Зубову казалось наоборот
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Сочи» Андрей Алтыбармакян рассказал, что предыдущему наставнику южан Сергею Зубову не нравилось увлечение хоккеиста видеоблогом. Также форвард подчеркнул, что хоккей является главным делом его жизни, а ведение блога он считает лишь увлечением.

«Мне казалось, видеоблогинг не мешает. А вот Зубову казалось, что наоборот. И он стоит надо мной. Моё дело — исполнять, что он говорит. Я понял эти намёки и убрал тему из своей жизни. Мне хоккей важнее. Может, летом в свободное время что-то интересное возникнет. А сейчас, к сожалению…

У меня многие спрашивают, пишут об этом. Но мы всё-таки в хоккей играем. И ещё я скажу, что очень благодарен Сергею Зубову. Он мне многое дал, очень сильный тренер», — цитирует Алтыбармакяна «Матч ТВ».

«Сочи» отправил Алтыбармакяна в ВХЛ из-за пропавшей уверенности
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019