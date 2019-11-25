Алтыбармакян: казалось, что видеоблогинг не мешает, Зубову казалось наоборот
Форвард «Сочи» Андрей Алтыбармакян рассказал, что предыдущему наставнику южан Сергею Зубову не нравилось увлечение хоккеиста видеоблогом. Также форвард подчеркнул, что хоккей является главным делом его жизни, а ведение блога он считает лишь увлечением.
«Мне казалось, видеоблогинг не мешает. А вот Зубову казалось, что наоборот. И он стоит надо мной. Моё дело — исполнять, что он говорит. Я понял эти намёки и убрал тему из своей жизни. Мне хоккей важнее. Может, летом в свободное время что-то интересное возникнет. А сейчас, к сожалению…
У меня многие спрашивают, пишут об этом. Но мы всё-таки в хоккей играем. И ещё я скажу, что очень благодарен Сергею Зубову. Он мне многое дал, очень сильный тренер», — цитирует Алтыбармакяна «Матч ТВ».
«Сочи» отправил Алтыбармакяна в ВХЛ из-за пропавшей уверенности
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