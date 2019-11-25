Цуккарелло — о матче с «Рейнджерс»: день однозначно будет особенным

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоится завтра, 26 ноября, начало — в 03:00 мск.
Цуккарелло провёл в составе «синерубашечников» первые девять сезонов в НХЛ. Он четыре раза становился лучшим бомбардиров «Рейнджерс».
«Если честно, я не очень много об этом думаю. В основном об этом говорят другие. У меня же всегда были отличные отношения с Нью-Йорком и болельщиками. Я приехал туда молодым и фактически вырос там. Почти весь третий десяток я провёл там. Конечно, это большая часть моей жизни. Болельщики для меня очень многое сделали, все эти годы они мне помогали и поддерживали. Так что день будет однозначно особенным», — цитирует Цуккарелло официальный сайт НХЛ.
- 25 ноября 2019
-
17:36
-
17:02
-
16:51
-
16:43
-
16:25
-
15:43
-
15:34
-
15:25
-
15:19
-
14:16
-
14:07
-
13:53
-
13:47
-
13:20
-
13:05
-
12:42
-
12:24
-
11:47
-
11:19
-
11:06
-
11:00
-
10:39
-
10:34
-
10:04
-
09:30
-
09:30
-
08:36
-
08:15
-
06:57
-
05:49
-
05:36
-
05:03
-
03:47
- 24 ноября 2019
-
23:55
-
23:30