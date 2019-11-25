Цуккарелло — о матче с «Рейнджерс»: день однозначно будет особенным

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоится завтра, 26 ноября, начало — в 03:00 мск.



Цуккарелло провёл в составе «синерубашечников» первые девять сезонов в НХЛ. Он четыре раза становился лучшим бомбардиров «Рейнджерс».



«Если честно, я не очень много об этом думаю. В основном об этом говорят другие. У меня же всегда были отличные отношения с Нью-Йорком и болельщиками. Я приехал туда молодым и фактически вырос там. Почти весь третий десяток я провёл там. Конечно, это большая часть моей жизни. Болельщики для меня очень многое сделали, все эти годы они мне помогали и поддерживали. Так что день будет однозначно особенным», — цитирует Цуккарелло официальный сайт НХЛ.

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