Карандин: «Сибирь» обязана выйти из кризиса без отставок, как СКА и ЦСКА

Легендарный отечественный арбитр, почётный вице-президент ФХР Юрий Карандин оценил последние неудачи «Сибири». Клуб из Новосибирска проиграл семь последних матчей.



«Последние поражения новосибирского клуба, за которыми наблюдал с трибун дворца спорта, получились очень обидными. Вроде бы контролировали матч с «Торпедо». Два периода был уверен, что серия завершится, но вдруг команда потеряла уверенность в своих силах и рассыпалась. В любом случае о повторении чёрного сентября-2018 речи не идёт. До зоны плей-офф не так уж и много — два-три очка, вижу поводы для оптимизма.



Надеюсь, в ноябре какие-то очки «Сибирь» всё-таки возьмёт. Вообще же этот чемпионат — специфический, от провалов оказались не застрахованы даже такие суперклубы, как СКА и ЦСКА. «Сибирь» обязана пойти по их пути и выйти из кризиса без отставок», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.

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