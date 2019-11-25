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Нападающий системы «Филадельфии» Рубцов выбыл из строя на несколько недель

Нападающий системы «Филадельфии» Рубцов выбыл из строя на несколько недель
Хоккей / АХЛ 0

Нападающий «Лихай Вэлли Фантомс» Герман Рубцов травмировал плечо, сообщает в «Твиттере» журналист Сэм Карчиди.

По его информации, россиянин выбыл из строя на несколько недель. Сообщается, что хоккеист повредил плечо, которое оперировал в прошлом сезоне. Рубцов столкнулся с соперником в матче с «Шарлотт Чекерс» в центре площадки, после чего ушёл в раздевалку.

В этом сезоне 21-летний Рубцов провёл 14 матчей в составе «Лихай Вэлли» в Американской хоккейной лиге. На его счету одна заброшенная шайба и пять результативных передач при показателе полезности «+2».

Помимо этого Рубцов принял участие в трёх матчах регулярного чемпионата НХЛ в составе «Филадельфии Флайерз». Он не сумел набрать очков и заработал показатель полезности «-1».

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