СКА — «Куньлунь»: Кагарлицкий начнёт матч во втором звене хозяев

СКА и «Куньлунь Ред Стар» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Встреча состоится сегодня, 25 ноября, начало — в 19:30 мск.



В состав «армейцев» вернулся нападающий Дмитрий Кагарлицкий, пропустивший предыдущий матч с «Северсталью» (5:2).



СКА:



Хелльберг (Самонов);

Белов — Зуб, Карпов — Лехтеря — Плотников;

Галенюк — Хафизуллин, Подколзин — Кемппайнен — Кагарлицкий;

Токранов — Ожиганов, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;

Земчёнок, Марченко — Каблуков — Кетов.



«Куньлунь Ред Стар»:



Смит (Грубец);

Мёрфи — Спроул, Миллер — Кракнелл — Вольски;

Бартли — Фрам, Вонг — Локхарт — Фу;

Райнхарт — Шустр, Девацио — Кейн — Смит-Пелли;

Хант — Верек — Палола.