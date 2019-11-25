Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

СКА — «Куньлунь»: Кагарлицкий начнёт матч во втором звене хозяев

СКА — «Куньлунь»: Кагарлицкий начнёт матч во втором звене хозяев
Хоккей / КХЛ 0

СКА и «Куньлунь Ред Стар» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Встреча состоится сегодня, 25 ноября, начало — в 19:30 мск.

В состав «армейцев» вернулся нападающий Дмитрий Кагарлицкий, пропустивший предыдущий матч с «Северсталью» (5:2).

СКА:

Хелльберг (Самонов);
Белов — Зуб, Карпов — Лехтеря — Плотников;
Галенюк — Хафизуллин, Подколзин — Кемппайнен — Кагарлицкий;
Токранов — Ожиганов, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;
Земчёнок, Марченко — Каблуков — Кетов.

«Куньлунь Ред Стар»:

Смит (Грубец);
Мёрфи — Спроул, Миллер — Кракнелл — Вольски;
Бартли — Фрам, Вонг — Локхарт — Фу;
Райнхарт — Шустр, Девацио — Кейн — Смит-Пелли;
Хант — Верек — Палола.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019