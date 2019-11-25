Третьяк — о кокаиновом скандале с участием Кузнецова: гром среди ясного неба

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о реакции на проваленный допинг-текст нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. В августе Международная федерация хоккея дисквалифицировала игрока на четыре года за употребление кокаина.



«Скажу так: ситуация с Кузнецовым была для всех как гром среди ясного неба. Она расстроила всех: болельщиков, нас, самого Евгения. Я прекрасно знаю его человеческие качества и широкую душу. Евгений прекрасно осознаёт свою вину. Сейчас снова муссировать всё это просто не хочется.



Слежу за его игрой в этом сезоне. Он заметно прибавил, ведёт за собой «Вашингтон». Я искренне желаю Жене успехов. Через любимое дело — хоккей — всё к лучшему изменится. Конечно, специалисты ФХР остаются с ним на связи даже после этой ситуации», — цитирует Третьяка Газета.Ru.

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