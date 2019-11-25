Третьяк — о кокаиновом скандале с участием Кузнецова: гром среди ясного неба

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о реакции на проваленный допинг-текст нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. В августе Международная федерация хоккея дисквалифицировала игрока на четыре года за употребление кокаина.
«Скажу так: ситуация с Кузнецовым была для всех как гром среди ясного неба. Она расстроила всех: болельщиков, нас, самого Евгения. Я прекрасно знаю его человеческие качества и широкую душу. Евгений прекрасно осознаёт свою вину. Сейчас снова муссировать всё это просто не хочется.
Слежу за его игрой в этом сезоне. Он заметно прибавил, ведёт за собой «Вашингтон». Я искренне желаю Жене успехов. Через любимое дело — хоккей — всё к лучшему изменится. Конечно, специалисты ФХР остаются с ним на связи даже после этой ситуации», — цитирует Третьяка Газета.Ru.
- 25 ноября 2019
-
19:15
- 24 ноября 2019
-
18:40
- 12 ноября 2019
-
12:15
- 11 ноября 2019
-
11:52
-
10:39
- 10 ноября 2019
-
10:00
-
09:05
- 8 ноября 2019
-
21:00
- 7 ноября 2019
-
20:35
- 6 ноября 2019
-
13:06
- 5 ноября 2019
-
17:35
-
17:16
-
16:45
-
16:43
-
16:29
-
14:00
- 1 ноября 2019
-
13:31
- 23 октября 2019
-
18:56
-
16:14
- 9 октября 2019
-
12:27
- 7 октября 2019
-
15:22
- 1 октября 2019
-
21:59
- 27 сентября 2019
-
15:35
- 26 сентября 2019
-
19:30
-
13:16
- 25 сентября 2019
-
12:25
- 24 сентября 2019
-
10:18
- 22 сентября 2019
-
14:56
- 12 сентября 2019
-
14:00
- 11 сентября 2019
-
16:10
-
00:43
- 10 сентября 2019
-
23:39
-
19:48
-
19:31
-
19:26