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Третьяк — о кокаиновом скандале с участием Кузнецова: гром среди ясного неба

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Третьяк — о кокаиновом скандале с участием Кузнецова: гром среди ясного неба
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о реакции на проваленный допинг-текст нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. В августе Международная федерация хоккея дисквалифицировала игрока на четыре года за употребление кокаина.

«Скажу так: ситуация с Кузнецовым была для всех как гром среди ясного неба. Она расстроила всех: болельщиков, нас, самого Евгения. Я прекрасно знаю его человеческие качества и широкую душу. Евгений прекрасно осознаёт свою вину. Сейчас снова муссировать всё это просто не хочется.

Слежу за его игрой в этом сезоне. Он заметно прибавил, ведёт за собой «Вашингтон». Я искренне желаю Жене успехов. Через любимое дело — хоккей — всё к лучшему изменится. Конечно, специалисты ФХР остаются с ним на связи даже после этой ситуации», — цитирует Третьяка Газета.Ru.

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