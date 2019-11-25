Шипачёв: у «Локомотива» были трудности, но сейчас команда на ходу

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал последнюю выездную серию команды и поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом». Встреча с ярославцами состоится завтра, 26 ноября.
«Хороший матч провели в Нижнекамске и в Риге сыграли нормально — два очка взяли. С «Йокеритом» пропустили глупые голы, недоработали в защите и проиграли матч. Нагрузки и перелёты сказываются, но мы неплохо потренировались после возвращения в Москву. Готовимся в рабочем режиме. Все хотим проявить себя в следующем матче.
Завтра будет ещё одна тренировка. Нам с утра покажут всё, расскажут. У «Локомотива» хорошая команда. У соперника были свои трудности, но сейчас он на ходу, так что нас ждёт тяжёлый матч», — сказал Шипачёв в интервью клубному телевидению.
- 25 ноября 2019
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