Третьяк: Кудашов работает системно, его работа приносит результат

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о работе Алексея Кудашова на посту главного тренера национальной команды.



«Кудашов пошёл на очень ответственный шаг, согласившись стать тренером сборной. Большой плюс, что он уже прошёл определённый путь со сборной, проделал серьёзную работу, в том числе и на чемпионате мира.



Мы поддерживаем Кудашова, знаем, какая у него сложная работа. И поверьте, он прекрасный специалист, он знает своё дело. А судить по трём матчам, делать выводы в такой ситуации — не совсем правильно.



Самое главное — Кудашов работает системно. Не отвлекается на сиюминутные и краткосрочные перспективы. За игровую карьеру он повидал всё, добился многого. Знает, что здесь и сейчас необходимо хоккеисту. И его работа, построенная на системе, приносит результат. Он не теряет контроля над ситуацией», — приводит слова Третьяка «Газета.Ru».

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