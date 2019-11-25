Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Вашингтон» заинтересован в проведении матча НХЛ в России в сезоне-2020/21

«Вашингтон» заинтересован в проведении матча НХЛ в России в сезоне-2020/21
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» заинтересован в проведении матча регулярного чемпионата в России в следующем сезоне. Об этом сообщает Washington Post.

Помимо этого, руководство столичного клуба обсуждало вариант с проведением матча в Швеции. «Кэпиталз» последний раз проводили матчи за пределами Северной Америки в 1989 году, когда проводили сбор в Скандинавии, а затем играли с советскими клубами.

«Мы обсуждали разные вещи, касающиеся матчей за рубежом. Говорили о возможности проведения встречи в России или Швеции. Обсуждался также вариант с проведением выставочного матча в Китае. Лично я не был заинтригован возможной игрой в Азии. Мне кажется, для спортсменов непросто проводить такие матчи во время тренировочного лагеря», — сказал президент клуба Дик Патрик.

В составе «Кэпиталз» выступают четыре россиянина: голкипер Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов, а также нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

Комиссар НХЛ подтвердил, что лига в будущем может провести матчи в России
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019