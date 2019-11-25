«Вашингтон» заинтересован в проведении матча НХЛ в России в сезоне-2020/21

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» заинтересован в проведении матча регулярного чемпионата в России в следующем сезоне. Об этом сообщает Washington Post.



Помимо этого, руководство столичного клуба обсуждало вариант с проведением матча в Швеции. «Кэпиталз» последний раз проводили матчи за пределами Северной Америки в 1989 году, когда проводили сбор в Скандинавии, а затем играли с советскими клубами.



«Мы обсуждали разные вещи, касающиеся матчей за рубежом. Говорили о возможности проведения встречи в России или Швеции. Обсуждался также вариант с проведением выставочного матча в Китае. Лично я не был заинтригован возможной игрой в Азии. Мне кажется, для спортсменов непросто проводить такие матчи во время тренировочного лагеря», — сказал президент клуба Дик Патрик.



В составе «Кэпиталз» выступают четыре россиянина: голкипер Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов, а также нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

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