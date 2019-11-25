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«Авангард» — «Витязь». Платная прямая трансляция
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«Авангард» — «Витязь»: гости заменили Кочеткова. Он отразил 17 бросков за период

«Авангард» — «Витязь»: гости заменили Кочеткова. Он отразил 17 бросков за период
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимает в Балашихе «Витязь».

Тренерский штаб подмосковной команды принял решение заменить вратаря Петра Кочеткова после первого периода. 20-летний голкипер, отразивший 17 бросков из 18, уступил своё место на льду Игорю Сапрыкину.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Авангард»

Бобков (Костин);
Бондарев — Покка, Бек — Семёнов — Андригетто;
Войнов — Франсон, Шумаков — Грачёв — Кошелев;
Мартынов — Спиценко, Дедунов — Стась — Потапов;
Щёкин, Макаров — Мизюрин — Яремчук.

«Витязь»

Кочетков (Сапрыкин);
Ержабек — Пыленков, Макеев — Аалтонен — Сёмин;
Евсеенков — Лаюнен, Йормакка — Бывальцев — Няттинен;
Епишин — Воронков, Варфоломеев — Чернов — Шевченко;
Шинкевич, Колтыгин, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев.

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