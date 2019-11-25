«Авангард» — «Витязь»: гости заменили Кочеткова. Он отразил 17 бросков за период

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимает в Балашихе «Витязь».



Тренерский штаб подмосковной команды принял решение заменить вратаря Петра Кочеткова после первого периода. 20-летний голкипер, отразивший 17 бросков из 18, уступил своё место на льду Игорю Сапрыкину.



Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Авангард»



Бобков (Костин);

Бондарев — Покка, Бек — Семёнов — Андригетто;

Войнов — Франсон, Шумаков — Грачёв — Кошелев;

Мартынов — Спиценко, Дедунов — Стась — Потапов;

Щёкин, Макаров — Мизюрин — Яремчук.



«Витязь»



Кочетков (Сапрыкин);

Ержабек — Пыленков, Макеев — Аалтонен — Сёмин;

Евсеенков — Лаюнен, Йормакка — Бывальцев — Няттинен;

Епишин — Воронков, Варфоломеев — Чернов — Шевченко;

Шинкевич, Колтыгин, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев.