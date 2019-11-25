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Форвард СКА Кагарлицкий не забил в пустые ворота. Шайба пролетела выше ворот

Форвард СКА Кагарлицкий не забил в пустые ворота. Шайба пролетела выше ворот
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА принимает в Санкт-Петербурге «Куньлунь Ред Стар».

В одном из эпизодов нападающий «армейцев» Дмитрий Кагарлицкий умудрился не забить гол в пустые ворота. Форвард направил шайбу выше створа.

Посмотреть видео эпизода можно в «твиттере» СКА.

СКА:

Хелльберг (Самонов);
Белов — Зуб, Карпов — Лехтеря — Плотников;
Галенюк — Хафизуллин, Подколзин — Кемппайнен — Кагарлицкий;
Токранов — Ожиганов, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;
Земчёнок, Марченко — Каблуков — Кетов.

«Куньлунь Ред Стар»:

Смит (Грубец);
Мёрфи — Спроул, Миллер — Кракнелл — Вольски;
Бартли — Фрам, Вонг — Локхарт — Фу;
Райнхарт — Шустр, Девацио — Кейн — Смит-Пелли;
Хант — Верек — Палола.

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