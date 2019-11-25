Форвард СКА Кагарлицкий не забил в пустые ворота. Шайба пролетела выше ворот

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА принимает в Санкт-Петербурге «Куньлунь Ред Стар».



В одном из эпизодов нападающий «армейцев» Дмитрий Кагарлицкий умудрился не забить гол в пустые ворота. Форвард направил шайбу выше створа.

Посмотреть видео эпизода можно в «твиттере» СКА.

СКА:



Хелльберг (Самонов);

Белов — Зуб, Карпов — Лехтеря — Плотников;

Галенюк — Хафизуллин, Подколзин — Кемппайнен — Кагарлицкий;

Токранов — Ожиганов, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;

Земчёнок, Марченко — Каблуков — Кетов.



«Куньлунь Ред Стар»:



Смит (Грубец);

Мёрфи — Спроул, Миллер — Кракнелл — Вольски;

Бартли — Фрам, Вонг — Локхарт — Фу;

Райнхарт — Шустр, Девацио — Кейн — Смит-Пелли;

Хант — Верек — Палола.