Капитан «Тампы» Стэмкос пропустит второй матч подряд

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос не поможет команде в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Кейли Челиос со ссылкой на главного тренера команды Джона Купера. Встреча состоится завтра, 26 ноября, начало — в 3:00 мск.
Купер сообщил, что Стэмкос должен вернуться в строй со дня на день. Наставник надеется, что капитан выйдет на лёд в одном из матчей, которые пройдут на этой неделе.
Капитан «молний» был вынужден досрочно завершить матч с «Чикаго Блэкхоукс» (4:2), который состоялся 22 ноября, проведя на льду всего 5 минут 17 секунд. После завершения встречи главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер сообщил, что у Стивена диагностирована травма нижней части тела. После этого хоккеист пропустил матч с «Анахайм Дакс» (6:2).
- 25 ноября 2019
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