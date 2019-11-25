СКА одержал шестую победу подряд, обыграв «Куньлунь»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА принимал в Санк-Петербурге «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Алексея Кудашова. СКА продлил победную серию до шести матчей.



«Драконы» вышли вперёд на 2-й минуте после точного броска в исполнении Спенсера Фу, но хозяева восстановили равновесие спустя полторы минуты усилиями Артёма Зуба. Во втором периоде Антон Бурдасов забросил вторую шайбу в ворота «Куньлуня», а Кирилл Марченко укрепил преимущество питерцев. В заключительной двадцатиминутке Йоонас Кемппайнен в четвёртый раз огорчил гостей.



27 ноября СКА встретится в Санкт-Петербурге с ХК «Сочи», а «Куньлунь» 28-го числа примет в Китае «Авангард».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.