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СКА одержал шестую победу подряд, обыграв «Куньлунь»

СКА одержал шестую победу подряд, обыграв «Куньлунь»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА принимал в Санк-Петербурге «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Алексея Кудашова. СКА продлил победную серию до шести матчей.

«Драконы» вышли вперёд на 2-й минуте после точного броска в исполнении Спенсера Фу, но хозяева восстановили равновесие спустя полторы минуты усилиями Артёма Зуба. Во втором периоде Антон Бурдасов забросил вторую шайбу в ворота «Куньлуня», а Кирилл Марченко укрепил преимущество питерцев. В заключительной двадцатиминутке Йоонас Кемппайнен в четвёртый раз огорчил гостей.

27 ноября СКА встретится в Санкт-Петербурге с ХК «Сочи», а «Куньлунь» 28-го числа примет в Китае «Авангард».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2019, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Мёрфи, Вонг) – 01:19' (5x5)   1:1 Зуб (Марченко) – 02:47' (5x5)   2:1 Бурдасов (Кузьменко, Коскиранта) – 25:01' (5x5)   3:1 Марченко (Каблуков) – 25:30' (5x5)   4:1 Кемппайнен (Кагарлицкий) – 48:58' (5x5)
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