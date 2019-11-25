Нападающий СКА Каблуков не забивает 70 матчей подряд

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА принимал в Санк-Петербурге «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Алексея Кудашова. СКА продлил победную серию до шести матчей.



Нападающий питерского клуба Илья Каблуков продлил безголевую серию до 70 матчей. Последний гол форварда датирован 14 ноября 2018 года.



«Драконы» вышли вперёд на 2-й минуте после точного броска в исполнении Спенсера Фу, но хозяева восстановили равновесие спустя полторы минуты усилиями Артёма Зуба. Во втором периоде Антон Бурдасов забросил вторую шайбу в ворота «Куньлуня», а Кирилл Марченко укрепил преимущество питерцев. В заключительной двадцатиминутке Йоонас Кемппайнен в четвёртый раз огорчил гостей.

Невероятный промах Кагарлицкого! С двух метров мимо совершенно пустых ворот Вратарь «Куньлуня» Джереми Смит уже был отыгран, но шайба всё равно не попала в сетку.