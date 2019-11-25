Бурдасов: большинство — резерв СКА. В завершении пока не всё получается

Нападающий СКА Антон Бурдасов подвёл итоги домашнего матча с «Куньлунь Ред Стар» (4:1).



«Хорошая победа в матче с неуступчивой командой с канадским стилем. С ними всегда тяжело играть, где бы ни играли — на большой поляне или на маленькой. На маленькой ещё тяжелее, потому что это очень быстрая команда. Рады победе.



Тренер тоже сказал, что по-настоящему мы включились со второго периода. Не знаю почему. Может, переспали.



Мой гол? Здорово партнёры отдали, осталось только не промазать. У нас в команде нет таких, с кем не нравится играть. Если что-то не нравится, то, наверное, тебе не место здесь. Надо уметь подстраиваться, играть с любыми партнёрами.



Два матча подряд забиваем много голов. Думаю, мы раскрепостились, но не до конца. Очень хорошие комбинации, но всё равно нет голов с этих комбинаций. Хотелось бы ещё добавлять, но прогресс есть. В последний месяц нам тяжело давались голы, сейчас прогресс пошёл. Надеюсь, дальше будет только лучше. Большинство, конечно, — это наш резерв. Много работаем, стараемся, начали проходить хорошие комбинации, но в завершении пока не всё получается», — передаёт слова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Невероятный промах Кагарлицкого! С двух метров мимо совершенно пустых ворот Вратарь «Куньлуня» Джереми Смит уже был отыгран, но шайба всё равно не попала в сетку.