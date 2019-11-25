Кудашов — об изменениях в тренерском штабе СКА: ищем усиление везде

Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился мнением о домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (4:1).



«Несмотря на счёт, игра была очень сложная, быстрая и жёсткая. Команда соперника играла в быстрый и жёсткий хоккей, поэтому начало у нас было совершенно равное. Потом за счёт активных действий и хорошего движения переломили игру, к концу первого периода уже начало получаться то, что мы запланировали.



В последних двух матчах много забрасываем в первую очередь за счёт движения. Стали быстрее двигаться, быстрее шайбу двигать.

Произошло изменение в тренерском штабе, потому что мы ищем усиление и в игроках, и в тренерах. Проанализировали ситуацию и приняли такое решение», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.