Кудашов — об изменениях в тренерском штабе СКА: ищем усиление везде

Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился мнением о домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (4:1).
«Несмотря на счёт, игра была очень сложная, быстрая и жёсткая. Команда соперника играла в быстрый и жёсткий хоккей, поэтому начало у нас было совершенно равное. Потом за счёт активных действий и хорошего движения переломили игру, к концу первого периода уже начало получаться то, что мы запланировали.
В последних двух матчах много забрасываем в первую очередь за счёт движения. Стали быстрее двигаться, быстрее шайбу двигать.
Произошло изменение в тренерском штабе, потому что мы ищем усиление и в игроках, и в тренерах. Проанализировали ситуацию и приняли такое решение», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 25 ноября 2019
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